От пользователя @IGoR75

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Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

Новосибирск → Другое кому надо тот напишет 😴

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