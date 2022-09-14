собрать компанию

От пользователя @Andrey9544

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Поиграть в интернете в игры 3 в ряд

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

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