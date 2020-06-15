Новосибирск
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mary_di
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Познакомиться с городом
Новосибирск → Другое
Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб
Новосибирск → Другое
Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
Новосибирск → Другое
Сходить в кино в театр
Новосибирск → Другое
Говорить, фотографировать, наслаждаться моментом;)
Новосибирск → Другое
Найти подруг, прогуляться
Новосибирск → Другое
Гулять , интересно проводить время
Новосибирск → Другое
Ваши предложения ✨
Новосибирск → Другое
Посещение какого нибудь интересного мероприятия
Новосибирск → Другое
Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.
Новосибирск → Другое
Только реальное общение
Новосибирск → Другое
Путешествие
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!