Новосибирск
Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

фото пользователя Mary_di
прогуляться, перекусить

От пользователя @Mary_di

9 участников
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