От пользователя @Temich

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Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

Новосибирск → Другое Просто общаться,могу выслушать .

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Прогулка на набережной

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