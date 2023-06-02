Новосибирск
Прогулка в центре.

фото пользователя Temich
прогуляться, перекусить

Го покатаемся на электро самокатах

От пользователя @Temich

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