Новосибирск
Прогулка в центре.
прогуляться, перекусить
Го покатаемся на электро самокатах
От пользователя @Temich
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