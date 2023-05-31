Прогуляться по набережной, поесть вредной еды на лавочке, посмотреть на Обь

От пользователя @Klon

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Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Гулять , интересно проводить время

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Расскажите о ваших хобби

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

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