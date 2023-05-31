Новосибирск
Прогулка на набережной
прогуляться, перекусить
Прогуляться по набережной, поесть вредной еды на лавочке, посмотреть на Обь
От пользователя @Klon
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