Новосибирск
Прогулка на набережной

фото пользователя Klon
прогуляться, перекусить

Прогуляться по набережной, поесть вредной еды на лавочке, посмотреть на Обь

От пользователя @Klon

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Общение , а дальше видно будет

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое

Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

маленькое фото пользователя Viktoria2023
Новосибирск → Другое

Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

маленькое фото пользователя ees_eek
Новосибирск → Другое

Расскажите о ваших хобби

маленькое фото пользователя Katya0000
Новосибирск → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое

Выпить в каком нибудь баре

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

маленькое фото пользователя Ivanova
Новосибирск → Другое

Выпить кофе или прогуляться по городу

маленькое фото пользователя Antokha
Новосибирск → Другое

Прогуляться,перекусить

маленькое фото пользователя 25denis
Новокузнецк → Другое

сходить в клуб или пофотографироваться.

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!