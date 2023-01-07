Новосибирск
Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

фото пользователя RedS
собрать компанию

В 15 часов дня
Желательно от 18 лет, но и 15-17 лет тоже приветствуется
Возле заельцовского метро
И желательно взять собой хорошее настроение :)

От пользователя @RedS

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Aleksandr_beau
Новосибирск → Другое

В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

маленькое фото пользователя Ajin
Новосибирск → Другое

Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

маленькое фото пользователя Rustam506
Новосибирск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя 6_amanka
Новосибирск → Другое

О психологии

маленькое фото пользователя Kitiana
Новосибирск → Другое

Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

маленькое фото пользователя Rusik1998
Новосибирск → Другое

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

маленькое фото пользователя valerika
Новосибирск → Другое

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Nugzari
Новосибирск → Другое

Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

маленькое фото пользователя scriptkid
Новосибирск → Другое

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

маленькое фото пользователя VladimirTut_23
Новосибирск → Другое

О б щ е н и е

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!