Новосибирск
Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень
собрать компанию
В 15 часов дня
В 15 часов дня
Желательно от 18 лет, но и 15-17 лет тоже приветствуется
Возле заельцовского метро
И желательно взять собой хорошее настроение :)
От пользователя @RedS
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