В 15 часов дня Желательно от 18 лет, но и 15-17 лет тоже приветствуется Возле заельцовского метро И желательно взять собой хорошее настроение :)

От пользователя @RedS

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Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Новосибирск → Другое О психологии

Новосибирск → Другое Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

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