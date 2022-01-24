От пользователя @mozul7219

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Новосибирск → Другое Прогулка на набережной

Новосибирск → Другое Гонки на картах

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое Только реальное общение

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

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