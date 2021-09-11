Новосибирск
Познакомиться с городом
прогуляться, перекусить
Прогуляться, познакомиться с местными хорошими барами, посмотреть на город глазами человека, который приехал сюда не только работать)
От пользователя @Valerhik
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