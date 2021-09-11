Прогуляться, познакомиться с местными хорошими барами, посмотреть на город глазами человека, который приехал сюда не только работать)

От пользователя @Valerhik

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Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

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Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

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