прогуляться, перекусить

От пользователя @Bandit

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Новосибирск → Другое В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

Новосибирск → Другое Поиграть в интернете в игры 3 в ряд

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

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