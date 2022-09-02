Новосибирск
Посещение какого нибудь интересного мероприятия

фото пользователя AstroCat
прогуляться, перекусить

Прогулка по городу ,общение. Посещение какого нибудь интересного мероприятия

От пользователя @AstroCat

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