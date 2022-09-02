Новосибирск
Посещение какого нибудь интересного мероприятия
прогуляться, перекусить
Прогулка по городу ,общение. Посещение какого нибудь интересного мероприятия
От пользователя @AstroCat
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