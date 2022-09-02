Прогулка по городу ,общение. Посещение какого нибудь интересного мероприятия

От пользователя @AstroCat

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Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Только реальное общение

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

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