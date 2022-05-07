Новосибирск
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фото пользователя Z1_ART
прогуляться, перекусить

Не так давно переехал в Новосибирск

От пользователя @Z1_ART

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