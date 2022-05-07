Не так давно переехал в Новосибирск

От пользователя @Z1_ART

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Новосибирск → Другое Ваши предложения ✨

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!