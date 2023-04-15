Новосибирск
Покататься по ночному городу

фото пользователя Cartervass
прогуляться, перекусить

Хочу найти компанию, чтобы прокатиться по ночному городу, взяв с собой вкусный кофе. Может быть перекусить в процессе. Непринужденные беседы.
Я за рулем.

От пользователя @Cartervass

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