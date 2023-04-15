Хочу найти компанию, чтобы прокатиться по ночному городу, взяв с собой вкусный кофе. Может быть перекусить в процессе. Непринужденные беседы. Я за рулем.

От пользователя @Cartervass

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Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

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Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Прогуляться и вкусно поесть 😋

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