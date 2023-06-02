Новосибирск
Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

фото пользователя DobroeDobro
прогуляться, перекусить

И как вкусна шаурма и эчпочмак под Кока-Колу :)

От пользователя @DobroeDobro

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