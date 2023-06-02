И как вкусна шаурма и эчпочмак под Кока-Колу :)

От пользователя @DobroeDobro

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Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

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