Новосибирск
Погулять , подружиться

фото пользователя daryaliii
прогуляться, перекусить

Рада буду пообщаться. Если получится, подружимся

От пользователя @daryaliii

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Musena
Новосибирск → Другое

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

маленькое фото пользователя EstDragonLor
Новосибирск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя Svetlana9
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя AlexCorvis
Новосибирск → Другое

Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

маленькое фото пользователя valerika
Новосибирск → Другое

Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

маленькое фото пользователя Klon
Новосибирск → Другое

Прогулка на набережной

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя mozul7219
Новосибирск → Другое

Познокомиться

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Прогуляться на набережной и выпить кофе))

маленькое фото пользователя Albertyxa
Новосибирск → Другое

Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

маленькое фото пользователя Artem55505
Новосибирск → Другое

Знакомства

маленькое фото пользователя steptotrapp
Новосибирск → Другое

Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!