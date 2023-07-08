Рада буду пообщаться. Если получится, подружимся

От пользователя @daryaliii

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Новосибирск → Другое Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Новосибирск → Другое Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?

Новосибирск → Другое Прогуляться на набережной и выпить кофе))

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое Прогулка на набережной

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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