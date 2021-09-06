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От пользователя @Tanyaa

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Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новосибирск → Другое Прогулка на набережной

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

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