Новосибирск
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От пользователя @Tanyaa
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Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.
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Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?
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Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.
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Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.
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Сходить на прогулку,выпить кофе
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Помогите стать человеком
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Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень
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