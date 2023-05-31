прогуляться, перекусить

От пользователя @36_Nas

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Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Сходить в кино в театр

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

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