активный отдых

От пользователя @Kristina57

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое кому надо тот напишет 😴

Новосибирск → Другое Где кто ??

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!