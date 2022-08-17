собрать компанию

От пользователя @Rusya

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

Новосибирск → Другое Хочу разнообразить свою жизнь

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

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