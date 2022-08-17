Новосибирск
Отдохнуть)

фото пользователя Rusya
собрать компанию

От пользователя @Rusya

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Сходить в кино или в бар

маленькое фото пользователя Zoma
Новосибирск → Другое

Если есть что интересное

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

маленькое фото пользователя IGoR75
Новосибирск → Другое

Прогуляться

маленькое фото пользователя VladimirTut_23
Новосибирск → Другое

О б щ е н и е

маленькое фото пользователя Tovarishsveta
Новосибирск → Другое

Хочу разнообразить свою жизнь

маленькое фото пользователя Irishka78
Новосибирск → Другое

Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу

маленькое фото пользователя Lyna1707
Новосибирск → Другое

Счастье любит тишину

маленькое фото пользователя Temich
Новосибирск → Другое

Прогулка в центре.

маленькое фото пользователя Alina16.02
Новосибирск → Другое

Выпить в тепле 😅💃🍺

маленькое фото пользователя Katya0000
Новосибирск → Другое

Погулять, сходить куда нибудь

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!