Новосибирск
Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
пообщаться
От пользователя @Rusik1998
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!
Новосибирск → Другое
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
Новосибирск → Другое
Прогуляться,перекусить
Новосибирск → Другое
На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
Новосибирск → Другое
Может быть в клуб ? Или погуляем
Новосибирск → Другое
Познакомиться с городом
Новосибирск → Другое
Прогулять попить кофе
Новосибирск → Другое
О б щ е н и е
Новосибирск → Другое
Пью кофе, гоу со мной
Новосибирск → Другое
Путешествие
Новосибирск → Другое
Пообщаться об отпуске
Новосибирск → Другое
Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!