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От пользователя @Rusik1998

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Новосибирск → Другое Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Новосибирск → Другое Пообщаться об отпуске

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое О б щ е н и е

Новосибирск → Другое Познакомиться с городом

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Знаю где проходят занятия по академическому рисунку. Го со мной!

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