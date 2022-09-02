Новосибирск
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Есть опыт проведения интеллектуальной игры "Умный что ли" (аналог Свой игры).
Кто-нибудь желает поучаствовать?

От пользователя @Kiri11

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