Есть опыт проведения интеллектуальной игры "Умный что ли" (аналог Свой игры). Кто-нибудь желает поучаствовать?

От пользователя @Kiri11

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Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Пью кофе, гоу со мной

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое О психологии

Новосибирск → Другое Погулять,сходить в кино

Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

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