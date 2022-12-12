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От пользователя @Lyna1707

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Новосибирск → Другое Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Новосибирск → Другое Покажите мне город

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

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