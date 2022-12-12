Новосибирск
Общение , а дальше видно будет

фото пользователя Lyna1707
пообщаться

От пользователя @Lyna1707

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Elizavetaaaaa
Новосибирск → Другое

Ищу подругу

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Поболтаем)

маленькое фото пользователя ABC5
Новосибирск → Другое

Пообщаться

маленькое фото пользователя Natalia_27
Новосибирск → Другое

Прогуляться на набережной и выпить кофе))

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Nesta
Новосибирск → Другое

Говорить, фотографировать, наслаждаться моментом;)

маленькое фото пользователя scriptkid
Новосибирск → Другое

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

маленькое фото пользователя Artem55505
Новосибирск → Другое

Знакомства

маленькое фото пользователя Z1_ART
Новосибирск → Другое

Покажите мне город

маленькое фото пользователя Svetlana09
Новосибирск → Другое

Найти подруг, прогуляться

маленькое фото пользователя BabyPossum
Новосибирск → Другое

Помогите стать человеком

маленькое фото пользователя Mary_di
Новосибирск → Другое

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!