Новосибирск
О психологии

фото пользователя 6_amanka
пообщаться

От пользователя @6_amanka

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Elena777
Новосибирск → Другое

Сходить на прогулку,выпить кофе

маленькое фото пользователя elena5446878888
Новосибирск → Другое

Ищу подруг для прогулок вдвоем

маленькое фото пользователя Aleksandr_beau
Новосибирск → Другое

В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

маленькое фото пользователя Karina_777
Новосибирск → Другое

Ищу подруг

маленькое фото пользователя Temich
Новосибирск → Другое

Прогулка в центре.

маленькое фото пользователя Barbosy
Новосибирск → Другое

Выпить в каком нибудь баре

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя Granat
Новосибирск → Другое

Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

маленькое фото пользователя Rusik1998
Новосибирск → Другое

Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Поболтаем)

маленькое фото пользователя AlexCorvis
Новосибирск → Другое

Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

маленькое фото пользователя Bobreogen
Новосибирск → Другое

Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!