Новосибирск
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От пользователя @6_amanka
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В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?
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Прогулка в центре.
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Выпить в каком нибудь баре
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Выпить развлечься 🍷💃
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Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.
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Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
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Поболтаем)
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Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
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