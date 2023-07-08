пообщаться

От пользователя @6_amanka

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Новосибирск → Другое Собираем пазлы в онлайне (19:00 мск)

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

Новосибирск → Другое Ищу подруг для прогулок вдвоем

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

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