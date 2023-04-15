пообщаться

От пользователя @VladimirTut_23

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Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

Новосибирск → Другое Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

Новосибирск → Другое Только реальное общение

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое О психологии

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

Новосибирск → Другое Поиграть в интернете в игры 3 в ряд

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