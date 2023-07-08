Новосибирск
Найти подруг, прогуляться
собрать компанию
От пользователя @Svetlana09
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Новосибирск
Новосибирск → Другое
Счастье любит тишину
Новосибирск → Другое
Гонки на картах
Новосибирск → Другое
Концерт, кино, встреча
Новосибирск → Другое
Сходить в какое-нибудь интересное место 😁
Новосибирск → Другое
Сходить в небар или куда то ещё провести время
Новосибирск → Другое
Поиграть в интернете в игры 3 в ряд
Новосибирск → Другое
Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)
Новосибирск → Другое
Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.
Новосибирск → Другое
Общение , а дальше видно будет
Новосибирск → Другое
Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
Новосибирск → Другое
Погулять, сходить куда нибудь
Новосибирск → Другое
Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?
Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!