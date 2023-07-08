собрать компанию

От пользователя @Svetlana09

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

Новосибирск → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Общение , а дальше видно будет

Новосибирск → Другое Предлагаю сходить в клуб или в кафе с танцполом.

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Поиграть в интернете в игры 3 в ряд

Новосибирск → Другое Сходить в небар или куда то ещё провести время

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Гонки на картах

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!