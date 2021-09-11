Новосибирск
На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
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От пользователя @scriptkid
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Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
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го погуляем и пообщаемся? :з
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Погулять, сходить куда нибудь
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Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)
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Ищу подруг
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Го играть в мафию или в настолки?
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Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
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