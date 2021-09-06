Новосибирск
Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.
собрать компанию
Мы новички. Есть набор Пэсфайндер - аналог ДнД. Муж готов водить. Если хотите быть мастером, мы только за. :)
От пользователя @Kitiana
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