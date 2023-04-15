собрать компанию

От пользователя @Anna478

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое Посещение какого нибудь интересного мероприятия

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Гулять , интересно проводить время

Новосибирск → Другое Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃

Новосибирск → Другое Ищу компанию, чтобы прокатиться по ночному городу на авто.

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

Новосибирск → Другое Кто хочет прокатиться на воздушном шаре?

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В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

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