сходить на мероприятие

От пользователя @Anastasia07

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Новосибирск → Другое Гулять , интересно проводить время

Новосибирск → Другое Покататься по ночному городу

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

Новосибирск → Другое Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Где кто ??

Новосибирск → Другое Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

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