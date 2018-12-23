Новосибирск
Концерт, кино, встреча

фото пользователя Anastasia07
сходить на мероприятие

От пользователя @Anastasia07

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Bradyga
Новосибирск → Другое

Бродяга ждёт

маленькое фото пользователя scriptkid
Новосибирск → Другое

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

маленькое фото пользователя RedS
Новосибирск → Другое

Предлагаю всем встретиться, погулять кому не лень

маленькое фото пользователя Aleksandr28
Новосибирск → Другое

Где кто ??

маленькое фото пользователя Lika09
Новосибирск → Другое

Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

маленькое фото пользователя Ajin
Новосибирск → Другое

Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

маленькое фото пользователя Anna478
Новосибирск → Другое

Может быть в клуб ? Или погуляем

маленькое фото пользователя Rusya
Новосибирск → Другое

Отдохнуть)

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Musena
Новосибирск → Другое

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

маленькое фото пользователя Cartervass
Новосибирск → Другое

Покататься по ночному городу

маленькое фото пользователя Tanyaa
Новосибирск → Другое

Гулять , интересно проводить время

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!