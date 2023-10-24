Ваш опыт выхода из депрессии. Буду рада советам, техникам, просто вашим мыслям. Если вы ещё в той же точке, что и я, всё равно присоединяйтесь

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Прогуляться в районе Затулинского парка или сходить в кино, в кафе

Что для тебя красота?

Пригласить покататься в Шерегеш с 10-13 декабря

Прогулять по уже «снежному» Нск и выпить вкусный чай в brewsell

Хочу погулять, сейчас как раз появится красивая осенняя листва)

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

ищу лучшую подругу. обо мне в описании :)

Где-то здесь моя подруга

Ищу того, кто составит компнию на концерт

Ищу людей, для игр в настолки

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