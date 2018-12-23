Новосибирск
Ищу подругу

фото пользователя Elizavetaaaaa
прогуляться, перекусить

Совместное проживание
Веселые гулянки после рабочих моментов

От пользователя @Elizavetaaaaa

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя ees_eek
Новосибирск → Другое

Расскажите о ваших хобби

маленькое фото пользователя ksrn
Новосибирск → Другое

Поговорить бы просто о чем нибудь

маленькое фото пользователя Cartervass
Новосибирск → Другое

Покататься по ночному городу

маленькое фото пользователя Musena
Новосибирск → Другое

Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

маленькое фото пользователя Milenka
Новосибирск → Другое

Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

маленькое фото пользователя Alina16.02
Новосибирск → Другое

Выпить в тепле 😅💃🍺

маленькое фото пользователя tlkosha
Новосибирск → Другое

Го играть в мафию или в настолки?

маленькое фото пользователя Masha2022
Новосибирск → Другое

Ищу настоящий друзей

маленькое фото пользователя Aleksandr28
Новосибирск → Другое

Где кто ??

маленькое фото пользователя Z1_ART
Новосибирск → Другое

Покажите мне город

маленькое фото пользователя Yusav
Новосибирск → Другое

Сходить куда-нибудь, кафе или же клуб

маленькое фото пользователя Konstantindream
Новосибирск → Другое

Выпить чашку чая и забыть про эту рабочую неделю)

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!