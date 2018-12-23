От пользователя @Elizavetaaaaa

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Новосибирск → Другое Где кто ??

Новосибирск → Другое Го играть в мафию или в настолки?

Новосибирск → Другое Выпить в тепле 😅💃🍺

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Пообщаться, можно в кафе, парк прогуляться, кино.

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