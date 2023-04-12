Новосибирск
Ищу подруг для прогулок вдвоем
прогуляться, перекусить
Ищу близкую по духу подругу ставшую мне близкой Сестрой и больше
От пользователя @elena5446878888
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