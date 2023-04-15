прогуляться, перекусить

От пользователя @Ksyuyha

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Новокузнецк → Другое сходить в клуб или пофотографироваться.

Новосибирск → Другое Поехать к друзьям

Новосибирск → Другое Прогуляться в парке

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Очень хотелось бы найти людей с кем можно общаться)

Новосибирск → Другое Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием

Новосибирск → Другое Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

Новосибирск → Другое Если есть что интересное

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

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