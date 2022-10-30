Новосибирск
Ищу подруг
собрать компанию
От пользователя @Svetlana9
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Как насчёт поиграть в факторию с модом: PARANOIDAL?
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Ищу настоящий друзей
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Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)
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