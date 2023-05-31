Новосибирск
Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок

фото пользователя Nugzari
прогуляться, перекусить

Кто бы ты ни был (пол, возраст, статус) если тебе нравится общение с возможностью найти хорошего друга или как минимум интересного приятеля, то гоу, пиши)

От пользователя @Nugzari

1 участник
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