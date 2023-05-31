Новосибирск
Ищу общительных людей для совместных встреч и прогулок
Кто бы ты ни был (пол, возраст, статус) если тебе нравится общение с возможностью найти хорошего друга или как минимум интересного приятеля, то гоу, пиши)
От пользователя @Nugzari
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Другие мероприятия в городе Новосибирск
Ваши предложения ✨
Сходить в кино приятно провести время. Прогулки по городу
Просто общаться,могу выслушать .
Сходить на прогулку,выпить кофе
Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)
В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?
Расскажите о ваших хобби
На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
Знакомства
Погулять , подружиться
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤
сходить в клуб или пофотографироваться.
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