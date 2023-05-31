Кто бы ты ни был (пол, возраст, статус) если тебе нравится общение с возможностью найти хорошего друга или как минимум интересного приятеля, то гоу, пиши)

От пользователя @Nugzari

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Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

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Новосибирск → Другое В субботу иду на милонгу аргентинского танго. Кто хочет потанцевать ?

Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Просто общаться,могу выслушать .

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