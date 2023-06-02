Новосибирск
Ищу настоящий друзей
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От пользователя @Masha2022
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Встретиться, прогуляться. Мб где-нибудь посидеть)
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Просто общаться,могу выслушать .
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