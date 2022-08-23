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Новосибирск
Ищу людей для приятного времяпровождения и прогулок по городу🤠❤

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прогуляться, перекусить
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17 участников
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