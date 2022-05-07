Новосибирск
Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
прогуляться, перекусить
От пользователя @Nastya5
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