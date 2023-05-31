Новосибирск
Хотелось бы найти людей,которые увлекаются психологией и саморазвитием
прогуляться, перекусить
От пользователя @steptotrapp
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Счастье любит тишину
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