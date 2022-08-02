Новосибирск
Хочу разнообразить свою жизнь

фото пользователя Tovarishsveta
прогуляться, перекусить

Ищу друзей, с которыми можно будет куда-то ходить и общаться на разные темы. О времени, дне и месте договоримся :)

Люблю творчество, концерты, искусство (хотела бы на выставку сходить), читать в парке, бегать, заниматься йогой, кататься на велосипеде, пить кофе, смотреть фильмы как дома, так и в кинотеатре.

От пользователя @Tovarishsveta

3 участника
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