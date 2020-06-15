Хочу сходить на стендап , открывать новые места, делать красивые фотографии , обсуждать психологию , обмениваться мемасами, путешествовать, йожить , играть в настолки 🫶

От пользователя @Tanyaa

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Новосибирск → Другое Сходить на прогулку,выпить кофе

Новосибирск → Другое Кто бегать по вечерам в березке ? Погулять с кофе тоже можно)

Новосибирск → Другое Покажите мне город

Новосибирск → Другое Выпить кофе в парке

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

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