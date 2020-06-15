Новосибирск
Гулять , интересно проводить время
Хочу сходить на стендап , открывать новые места, делать красивые фотографии , обсуждать психологию , обмениваться мемасами, путешествовать, йожить , играть в настолки 🫶
От пользователя @Tanyaa
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