Новосибирск
Гулять , интересно проводить время

фото пользователя Tanyaa
прогуляться, перекусить

Хочу сходить на стендап , открывать новые места, делать красивые фотографии , обсуждать психологию , обмениваться мемасами, путешествовать, йожить , играть в настолки 🫶

От пользователя @Tanyaa

6 участников
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