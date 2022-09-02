Новосибирск

Ищу 1-2 человек для гонок на картах, можно без опыта, навык управления автомобилем скорее вам помешает чем поможет. Бюджет мероприятия 1500₽/человек Время договорное, после 17:00

От пользователя @Alehandro

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