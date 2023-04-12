Новосибирск
го погуляем и пообщаемся? :з
активный отдых
Ищу друзей ,для прогулки и прекрасного время прохождения ^^
От пользователя @Katia_adons
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Ищу хороших друзей для общения и прогулок 😃
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