Новосибирск
Если есть что интересное
прогуляться, перекусить
От пользователя @Zoma
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Выпить в каком нибудь баре
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На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.
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Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.
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Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))
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Прогулка в центре.
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Отдохнуть в клубе или баре)
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О психологии
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Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)
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