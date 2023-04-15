прогуляться, перекусить

От пользователя @Zoma

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Новосибирск → Другое Прогуляться по центральному рынку, где продают рассаду:)

Новосибирск → Другое О психологии

Новосибирск → Другое Только реальное общение

Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

Новосибирск → Другое Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

Новосибирск → Другое Прогулка в центре.

Новосибирск → Другое Я тоже ищу людей для общения и прогулок )))

Новосибирск → Другое Мы с мужем ищем желающих сыграть в ДнД. Нужно 2-3 человека.

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Новосибирск → Другое Выпить в каком нибудь баре

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