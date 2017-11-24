Что для тебя красота?

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Новосибирск
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маленькое фото пользователя ViktorNePobedit

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маленькое фото пользователя natasha2002

Новосибирск → прогуляться, перекусить

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Откликнулось 15 участников

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