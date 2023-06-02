сходить на мероприятие

От пользователя @Toronto

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новосибирск → Другое Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Гонки на картах

Новосибирск → Другое Расскажите о ваших хобби

Новосибирск → Другое Потусить в баре

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

Новосибирск → Другое На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!