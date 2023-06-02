Новосибирск
Че дома сидеть

фото пользователя Toronto
сходить на мероприятие

От пользователя @Toronto

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Новосибирск

маленькое фото пользователя Anastasia07
Новосибирск → Другое

Концерт, кино, встреча

маленькое фото пользователя scriptkid
Новосибирск → Другое

На различные темы, но немного с уклоном на игры и фильмы.

маленькое фото пользователя DobroeDobro
Новосибирск → Другое

Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

маленькое фото пользователя Bandit
Новосибирск → Другое

Потусить в баре

маленькое фото пользователя 1jon
Новосибирск → Другое

Путешествие

маленькое фото пользователя Kiri11
Новосибирск → Другое

Обсудить проведение игры

маленькое фото пользователя natasha2002
Новосибирск → Другое

Выпить развлечься 🍷💃

маленькое фото пользователя ees_eek
Новосибирск → Другое

Расскажите о ваших хобби

маленькое фото пользователя mozul7219
Новосибирск → Другое

Познокомиться

маленькое фото пользователя Alehandro
Новосибирск → Другое

Гонки на картах

маленькое фото пользователя AlexCorvis
Новосибирск → Другое

Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

маленькое фото пользователя Yuriks
Новосибирск → Другое

Планирую завтра на рыбалку в черте города ищу компанию.

Хочешь найти новых друзей в городе Новосибирск?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Новосибирск, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!