Новосибирск
Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)
пообщаться
От пользователя @vereshit
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Отдохнуть в клубе или баре)
Новосибирск → Другое
го погуляем и пообщаемся? :з
Новосибирск → Другое
Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)
Новосибирск → Другое
Сходить в какое-нибудь интересное место 😁
Новосибирск → Другое
Отдохнуть)
Новосибирск → Другое
Может быть в клуб ? Или погуляем
Новосибирск → Другое
Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...
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Сходить в кино или в бар
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Музыка, автомобили, история.
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Выпить кофе или прогуляться по городу
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Познокомиться
Новосибирск → Другое
Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.
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