Новосибирск
Буду рада найти друзей и ходить вместе по концертам, гулять и болтать)

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От пользователя @vereshit

2 участника
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