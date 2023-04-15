пообщаться

От пользователя @vereshit

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Новосибирск → Другое Есть желание покатать шары в боулинге! Могу немного научить.

Новосибирск → Другое Выпить кофе или прогуляться по городу

Новосибирск → Другое Сходить в кино или в бар

Новосибирск → Другое Погулять, пообщаться о том как прекрасна наша жизнь...

Новосибирск → Другое Может быть в клуб ? Или погуляем

Новосибирск → Другое Сходить в какое-нибудь интересное место 😁

Новосибирск → Другое Узнать что-то новое и в целом расширить кругозор)

Новосибирск → Другое го погуляем и пообщаемся? :з

Новосибирск → Другое Отдохнуть в клубе или баре)

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