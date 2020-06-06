Новосибирск
Бродяга ждёт
прогуляться, перекусить
Я один живу на калининском районе с кем можно встретиться .
От пользователя @Bradyga
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