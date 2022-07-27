Катаюсь на велосипеде по набережной и обратно (с южного до НМТП и обратно)

От пользователя @JokerDima

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Новороссийск → Другое Покататься на велосипеде

Новороссийск → Другое Хочу найти себе подружек

Новороссийск → Другое Я - разработчик игр, отвечу на вопросы кому интересно.

Новороссийск → Другое Пообщаться. На любые темы.

Новороссийск → Другое Сгонять на пляж

Новороссийск → Другое Развлекательная программа для двоих

Новороссийск → Другое Ищу с кем можно поговорить на любые темы 😊

Новороссийск → Другое Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!