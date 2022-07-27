Новороссийск
Люблю гулять, ибщатся.
прогуляться, перекусить
Общался на разные темы
От пользователя @16st10xf
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