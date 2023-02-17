прогуляться, перекусить

От пользователя @WILOSTEY

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Новороссийск → Другое Позвать тебя на шашлыки 😁

Новороссийск → Другое Кто ищет разговоры по душам,добро пожаловать)

Новороссийск → Другое Я - разработчик игр, отвечу на вопросы кому интересно.

Новороссийск → Другое Обмен мемами по выгодному курсу. Попробуем найти общую видеоигру.

Новороссийск → Другое Не пишите мне, вы все скучные

Новороссийск → Другое Пообщаться. На любые темы.

Новороссийск → Другое Покататься на велосипеде

Новороссийск → Другое Прогулка на велосипеде по набережной

Новороссийск → Другое Хочу найти себе подружек

Новороссийск → Другое Развлекательная программа для двоих

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